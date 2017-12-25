Пересадка головы человека может стать реальностью

В Китае должна состояться первая в истории операция по пересадке головы живого человека. Ее проведет итальянский нейрохирург Серджио Канаверо.

Долгое время специалист планировал, что пациентом станет россиянин Валерий Спиридонов, но позднее было решено, что операцию проведут гражданину Китая, сообщает телеканал "Россия 24". Ранее Серджио Канаверо уже делал такие операции на животных, а в ноябре провел трансплантацию на мертвых телах.