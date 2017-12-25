ДТП на Филиппинах унесло жизни 20 человек

На Филиппинах в результате лобового столкновения двух пассажирских автобусов погибли, по меньшей мере, 20 человек, еще 24 получили ранения.

По информации местной полиции, один из автобусов, в котором члены большой семьи следовали в храм на молебен в честь Рождества, врезался в другой автобус, в результате 20 его пассажиров погибли, передает "Интерфакс". Как показали предварительные результаты расследования, водитель первого автобуса выехал на полосу встречного движения, что послужило причиной катастрофы.