Швейцария решила прояснить отношения с ЕС

Президент Швейцарии Дорис Лойтхард заявила, что всерьез думает вынести вопрос отношений с Европой на общенациональный референдум. По ее словам, Швейцарская Конфедерация должна знать, в каком направлении двигаться.

Отношения с Евросоюзом резко обострились на прошлой неделе, когда ЕС решил ограничить годичным сроком признания эквивалентности швейцарского биржевого права. Швейцарские власти расценили это как попытку ослабить страну как финансовый центр, напоминает телеканал "Россия 24".