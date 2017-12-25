Американка получила небывалый счет за электричество

Жительнице США пришел счет за электричество на сумму 284 миллиарда долларов, и погасить задолженность женщина должна была до ноября следующего года.

Естественно, шокированная 58-летняя американка не поверила своим глазам и тут же позвонила сыну, который связался с компанией, поставляющей в дом его матери электроэнергию. Оказалось, там допустили ошибку — не в том месте поставили запятую, сообщает телеканал "Россия 24". На самом деле, сумма оказалась не столь богатой на нули: женщина должна за свет всего лишь 284 доллара.