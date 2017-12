Вратарь-ампутант из "Шапекоэнсе" забил протезом ноги

Вратарь бразильского футбольного клуба "Шапекоэнсе" Джексон Фольман вышел на поле в товарищеском благотворительным матче и смог забить протезом ноги. Голкипер выжил в авиакатастрофе, в которой погибли большинство его партнеров по команде, но потерял в ней ногу.

Кроме Фольмана в матче приняли участие еще два выживших в авиакатастрофе футболиста "Шапекоэнсе" — Алан Рушел и Хелио Сампьер Нето, сообщает ТАСС. Самолет с игроками бразильского клуба разбился в конце ноября 2016 года в Колумбии. В результате трагедии погиб 71 человек, в числе которых было 19 игроков команды.

Видео забитого мяча:

This is amazing.



Jackson Follman, the goalkeeper who lost his right leg in the Chapecoense airplane crash scored in a charity match in Brazil. pic.twitter.com/y0KtLCUD1O