Назван состав сборной фигуристов на домашний Евро-2018

Исполнительный комитет Федерации фигурного катания России определился с составом национальной сборной, которая будет представлять нашу страну на первенстве Европы. Континентальный чемпионат фигуристов пройдет в столице России с 15 по 21 января.

Как уже сообщали Вести.Ru, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева попала в состав сборной без отбора, несмотря на то, что из-за травмы пропустила отборочный чемпионат России. Вместе с ней в женской команде Алина Загитова и Мария Сотскова, запасные – Станислава Константинова, Полина Цурская.

В мужской одиночном катании нашу страну на домашнем Евро-2018 будут представлять Михаил Коляда, Александр Самарин и Дмитрий Алиев, запасные – Сергей Воронов, Артур Дмитриев.

В парном катании за Россию выступят Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Ксения Столбова и Федор Климов, Наталья Забияко и Александр Энберт, запасные – Кристина Астахова и Алексей Рогонов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Дисциплину "танцы на льду" представляют Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, Александра Степанова и Иван Букин, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, запасные – Бетина Попова и Сергей Мозгов, Софья Евдокимова и Егор Базин.

"Исполком ФФККР утвердил предложения тренерского совета по составу сборной команды России по фигурному катанию на чемпионат Европы-2018, — цитирует официальный сайт федерации президент ФФККР Александр Горшков. – В основу формирования состава положен спортивный принцип".