Холода не торопятся в столицу

Первый рабочий день недели столичный регион проведет в тыловой — более холодной — части уходящего на восток циклона. С северо-западными ветрами будут поступать разрозненные массивы снеговых облаков, но общий температурный фон останется повышенным.

В Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможен небольшой скоротечный снег, сообщает Центр погоды ФОБОС. Максимальная температура в мегаполисе минус 3 – минус 5 градусов, в Подмосковье – от 2 до 6 градусов ниже нуля. Ветер северо-западный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление к вечеру повысится до 740 мм рт. ст.