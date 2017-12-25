В Кабуле террорист-смертник атаковал афганскую разведслужбу

В результате взрыва, прогремевшего в понедельник утром в столице Афганистана, погибли пять человек, еще двое получили ранения, передает ТАСС.

Как сообщалось ранее, у входа в здание Национального директората безопасности (афганской разведывательной службы) прогремел взрыв, осуществленный террористом-смертником.

По данным полиции, в числе жертв оказались женщины, находившиеся в проезжавшей неподалеку от места взрыва машине. Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.