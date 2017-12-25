В Кабуле террорист-смертник атаковал афганскую разведслужбу

25 декабря 201708:30
В Кабуле террорист-смертник атаковал афганскую разведслужбуЧитайте нас в Telegram
В результате взрыва, прогремевшего в понедельник утром в столице Афганистана, погибли пять человек, еще двое получили ранения, передает ТАСС.
Как сообщалось ранее, у входа в здание Национального директората безопасности (афганской разведывательной службы) прогремел взрыв, осуществленный террористом-смертником.
По данным полиции, в числе жертв оказались женщины, находившиеся в проезжавшей неподалеку от места взрыва машине. Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.
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