На серой ветке метро пассажир упал на рельсы

На Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена произошел сбой. Причиной стало падение пассажира на рельсы.

С 7:35 по направлению от станции "Пражская" до "Бульвара Дмитрия Донского" поезда следовали с увеличенными интервалами. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки, сейчас движение поездов на линии постепенно входит в график.