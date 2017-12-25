В Берлине водитель протаранил штаб-квартиру СДПГ

В Берлине мужчина въехал на автомобиле в здание штаб-квартиры Социал-демократической партии Германии.

Инцидент произошел около полуночи. По мнению полиции, это была попытка самоубийства. Как сообщает РИА Новости, кроме самого водителя никто не пострадал. Насколько серьезные травмы он получил, не сообщается.