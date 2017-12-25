Валерий Брагин определился с составом российской молодежки на чемпионат мира

Во вторник в американском Баффало начинается чемпионат мира среди хоккеистов, чей возраст не превышает 21 год. Главный тренер сборной России Валерий Брашин назвал имена игроков, которые примут участие в турнире.

В окончательный список вошли 23 юных хоккеиста. Состав сборной России выглядит следующим образом: вратари — Михаил Бердин ("Су-Фолс"), Алексей Мельничук ("СКА-Нева"), Владислав Сухачев ("Челмет"),защитники — Анатолий Елизаров ("Толпар"), Егор Зайцев ("Динамо" М), Николай Кныжов, Владислав Семин (оба – "СКА-Нева"), Никита Макеев (ЦСКА), Артем Минулин ("Свифт-Каррент"), Дмитрий Саморуков ("Гелф"), Александр Шепелев ("Челмет"),нападающие — Виталий Абрамов ("Викториавилль"), Андрей Алтыбармакян, Михаил Мальцев, Алексей Полодян (все – "СКА-Нева"), Георгий Иванов, Артур Каюмов, (оба – "Локомотив"), Клим Костин ("Сан-Антонио"), Андрей Свечников ("Бэрри"), Артем Манукян ("Авангард"), Марсель Шолохов (оба – "Трактор"), Герман Рубцов ("Акади-Батюрст"), Дмитрий Соколов ("Садбери"). Защитники Александр Алексеев ("Ред Дир"), Артем Мальцев ("Сочи"), нападающие Виталий Кравцов ("Трактор"), Данил Веряев ("Торпедо" НН) и Алексей Липанов ("Бэрри Колтс") покинули расположение команды.

Сборная России выступит в группе В. Свой первый матч наша молодежка проведет 26 декабря с командой Чехии. Также на групповом этапе российская команда сыграет со сверстниками из Швейцарии (28 декабря), Белоруссии (29 декабря) и Швеции (31 декабря).