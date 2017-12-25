В Москве нарядили "Удивительные ёлки"

Городской праздник с таким названием состоялся на площади Революции. Его гостями стали десятки детей, в том числе с особенностями развития. Для них организовали игры, новогодний концерт и увлекательные мастер-классы, где все желающие могли научиться делать ёлочные украшения.

В едином хороводе — и обычный мальчишка, и особый ребенок, крепко держатся за руки, воодушевлены и веселы одинаково. Проект "Удивительные елки" собрал на площади Революции всех.

"Наши удивительные дети, дети с особенностями, так называемыми ментальными особенностями, которыми занимается наш фонд "Я есть!", они приходят на этот праздник, и дети обычные приходят на этот праздник, и вместе в чудесных мастерских они создают уникальные украшения", — говорит актриса, соучредитель благотворительного фонда "Я есть!" Ксения Алфёрова.

Увлеченные важным делом дети легко находят общий язык, делятся красками и блестками. Еще несколько часов назад они не были знакомы — теперь с удовольствием помогают друг другу и ни на что не обращают внимания.

— Сам праздник, конечно — и взаимодействие! Очень хорошо, что все вместе, и дети, и взрослые, все вместе общаются, все вместе играют. Находят общий язык.

Ни легкий декабрьский мороз, ни зимняя одежда — ничто не мешает веселью. Старые русские забавы — хороводы и ручейки — сменяет праздничный концерт. И елки преображаются.

Цветы, колокольчики, рождественские ангелы — все игрушки дети смастерили своими руками. Но удивительными эти ёлки делают не украшения, а глаза ребенка, который, как никто, верит в новогодние чудеса.

Да и сами "солнечные дети" заставляют если не поверить в чудо, то удивиться.

— Песню цветы разбудили, песню о белом рассвете.

Блок, Пушкин, Жуковский — читать стихи Дима может без остановки. Батик — аутист, в его голове — настоящая вычислительная машина.

— 19 апреля 1954 года? Понедельник!

— Их мозг вмещает столько, сколько не вмещает наш!

Удивительные люди, "Удивительные ёлки", они объединяют и помогают — вместе жить, вместе любить и понимать друг друга.