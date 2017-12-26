Новогодний фуршет: праздник без вреда для пищеварения

Фуршет — пожалуй, самая удобная для общения форма праздничного ужина. На таких мероприятиях отсутствуют стулья — все гости свободно перемещаются по залу, имея возможность потанцевать, завязать новые знакомства и полакомиться изысканными закусками. Чаще всего именно стол-фуршет выбирают для корпоративов, конференций и вечеринок с большим количеством приглашенных. Несмотря на всю демократичность, у такого ужина есть свои тонкости.

Особенности фуршетных блюд

Само слово "фуршет" в переводе с французского означает "вилка". В этом переводе содержится намек на главное правило сервировки — все блюда должны быть маленькими, чтобы их комфортно было есть стоя, без использования дополнительных приборов. Поэтому вряд ли Вы встретите на столе суп, жаркое, рагу, хинкали, костлявую рыбу и мороженое. Скорее всего, Вам будет предложено огромное количество необычных порционных закусок, которые можно есть руками или вилочкой. Среди них:

Канапе на шпажках и бутерброды — идеальные закуски в плане удобства: маленькие, не требуют специальных приборов и не пачкают.

Тарталетки — небольшие корзиночки с начинкой, которые тоже едят руками, без использования вилки.

Мясные и сырные тарелки — вот тут следует вооружиться прибором. Колбасы, ветчину, тонкие мясные ломтики и различные виды сыра, порезанного кубиками, а также дополняющие их виноградины, мед и орешки есть руками не принято.

Рулетики — в сыре, ветчине, овощные полоски или в тесто заворачивают салат, а также мясную, рыбную или грибную начинку, иногда даже икру.

Фрукты — неотъемлемый элемент любого праздничного стола, в том числе и фуршетного. Разумеется, целые фрукты здесь тоже присутствовать не будут. Например, мякоть арбуза и дыни могут подать нарезанной в виде шариков, в маленьких порционных стаканчиках. Воспользуйтесь вилкой.

Десерты — конечно, какое застолье без сладкого. Если Вы планируете сами организовывать фуршет, помните: все десерты должны быть либо заранее разложены по тарелочкам, либо быть достаточно удобными для самостоятельного накладывания. Следует избегать подачи на общем блюде слишком нежных десертов с кремовой структурой.

Крохотная выпечка — подаются как изначально порционные пирожки и слойки, так и нарезанные на маленькие кусочки пироги, которые не распадутся в руках, например, пирог с печеночной начинкой.

Алкоголь — аперитивы, такие как ликеры, шампанское, коньяк или наливки, часто располагаются рядом со входом в зал, на так называемом "столике гостеприимства".

Что выбрать

Чтобы не растеряться во всем многообразии изысканных угощений и не мучиться после банкета с животом, следует придерживаться ряда правил:

Или мясо, или рыба — вместе они плохо усваиваются

Или белковое, или углеводное. Но оба пункта по отдельности отлично сочетаются с овощами

Не увлекайтесь салатами, в которые входят фасоль, огурцы, редис, капуста, свежий зеленый перец, сырой лук или чеснок, если не хотите, чтобы в животе бурлило

Выбирайте закуски без майонеза, так как жирная пища замедляет пищеварение

Продукты животного происхождения — тяжелая пища. Так что ешьте умеренно. Мини-шашлычки заедайте свежими овощами

Чай, кофе, газированные напитки, алкоголь, соленый томатный сок сильно раздражают желудок и кишечник, учитывайте это и не увлекайтесь

Аккуратнее с морепродуктами и цитрусовыми — они являются распространенными аллергенами и могут отрицательно влиять на пищеварительную систему

Не переедайте — перегрузка плохо скажется на темпах пищеварения.

Если съели лишнего

Когда вокруг так много соблазнов — красиво поданных закусок, игристых вин, изысканных десертов — удержаться и не перепробовать их все бывает непросто. Между тем многие продукты на праздничном столе могут плохо усваиваться в сочетании друг с другом, вызывая раздражение слизистой ЖКТ. Это приводит к появлению болей, развитию метеоризма, который проявляется урчанием и коликами, а также к нарушению моторной функции кишечника, из-за чего возможны запор, понос или их чередование. Этот неприятный набор симптомов в медицине получил название "синдром раздраженного кишечника" или просто СРК. Он лечится при помощи диеты, физических упражнений, стимулирующего массажа и препаратов-спазмолитиков с направленным действием, таких как Необутин®. Это средство позволяет устранить спазм гладкой мускулатуры кишечника — основную причину описанных симптомов. Болезненный спазм возникает из-за раздражения нервных рецепторов, расположенных в слизистой оболочке кишечника.

Необутин® воздействует на энтеральную нервную систему, устраняя спазм и восстанавливая моторику. Препарат начинает работать уже через 20 минут после приема. Полный курс лечения способствует профилактике рецидивов.

Необутин® оказывает локальное воздействие на ЖКТ, не влияя на работу других органов и функционирование центральной нервной системы.

Новогодний фуршет — отличный повод завязать новые полезные и интересные знакомства, а также просто отдохнуть и повеселиться в приятном обществе. Чтобы вечеринка обошлась без последствий вроде проблем с пищеварением, держите в кармане проверенное средство и с умом выбирайте закуски на праздничном столе. И пусть ничто не омрачит Вашего настроения!

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