В московские больницы доставлены 9 пострадавших из-за наезда автобуса

По уточненным данным, после наезда пассажирского автобуса на людей в подземном переходе погибли 4 человека, еще 11 получили различные травмы.

"Девять пострадавших госпитализированы в НИИ имени Склифосовского, Боткинскую больницу, ГКБ номер 67, больницу имени Юдина и Детскую больницу имени Сперанского. Еще двоим пострадавшим медпомощь была оказана на месте", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

ЧП произошло сегодня днем около дома №3 по Славянскому бульвару. Автобус выехал с дороги на тротуар, сбивая людей, а затем на скорости въехал в подземный переход. В районе аварии продолжают работать специальные службы. К застрявшему на лестнице подземного перехода автобусу, подогнали спецтехнику и автокран, с помощью которого его будут поднимать.

В качестве основной версии, причиной ЧП стала техническая неисправность транспортного средства. Мэр столицы Сергей Собянин уже дал поручение проверить весь автобусный парк Москвы.