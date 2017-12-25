Водитель автобуса, влетевшего в переход: не сработали тормоза

Следователи приступили к допросу водителя автобуса, который врезался в прохожих в переходе около метро "Славянский бульвар". По его словам, на остановке машина внезапно начала самостоятельное движение. Несмотря на его попытки остановить автобус, тормозная система не сработала.

Следственными органами Главного следственного управления СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 238 УК РФ и статье 264 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").

На месте аварии работают следователи и криминалисты. Опрашиваются очевидцы трагедии. Проводится комплекс следственных действий.

Страшная авария произошла днем 25 декабря. Маршрутный автобус въехал в подземный переход, расположенный вблизи станции метро "Славянский бульвар". Пострадали более 10 пешеходов, четверо скончались на месте.