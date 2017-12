Участники пляжной рождественской вечеринки закидали полицию бутылками

В Австралии полиции пришлось применить силу, чтобы разогнать участников несанкционированной вечеринки, собравшихся на пляже отметить католическое Рождество. Разгоряченная алкоголем толпа даже начала кидать в правоохранителей бутылки.

Инцидент произошел днем 25 декабря на пляже Литтл Бэй в окрестностях Сиднея. Полицию вызвали очевидцы, заметившие, что участники вечеринки распивают алкогольные напитки в зоне, где делать это категорически запрещено, пишет Daily Mail.

Всего в вечеринке приняли участие несколько тысяч человек. Чтобы их разогнать, полиции пришлось применить дубинки и слезоточивый газ. Три человека, кидавшие в стражей порядка дубинки, были арестованы.

Little Bay: Police were called at about 3pm today following reports of the gathering in an alcohol-free zone. @RandwickCouncil had introduced tighter alcohol restrictions for Christmas and anyone who was caught risked a maximum fine of $2200. https://t.co/h1vfwj2ZoR #7News pic.twitter.com/09QfGVGFcb