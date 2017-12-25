Паулу Фонсека может сменить "Шахтер" на "Шеффилд Уэнсдей"

Выступающий в английском Чемпионшипе "Шеффилд Уэнсдэй" заинтересован в португальском тренере Пауду Фонсеке. В настоящее время Фонсека связан контрактом с "Шахтером".

Владелец клуба Дежпхон Чансир впечатлен игрой "Шахтера" в Лиге чемпионов и хочет видеть португальца во главе "Шеффилд Уэнсдей". Осталось только уговорить тренера команды – участника плей-офф Лиги чемпионов принять команду второго по силе английского дивизиона. На данный момент "Шеффилд Уэнсдей" занимает 15 место в Чемпионшипе.

Согласно данным британской прессы "Шеффилд Уэнсдей" уже начал переговоры с Фонсекой. Пока что португалец не заинтересован в смене клуба.