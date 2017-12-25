Дик Адвокат возглавил старейший клуб Голландии

Бывший тренер "Зенита" и сборной России Дик Адвокат будет работать с роттердамской "Спартой". Ранее 70-летний Адвокат намеревался завершить карьеру тренера, однако изменил своей решение ради работы со старейшим клубом Голландии.

В настоящее время "Спарта" занимает предпоследнее 17 место в чемпионате Голландии. Главный тренер Алекс Пастор был отправлен в отставку. Руководство "Спарты" обратилось за помощью к Дику Адвокату, который был игроком команды в начале 80-х.. Контракт рассчитан до конца сезона.

Последним местом работы Дика Адвоката была сборная Голландии, которую он покинул в ноябре. Российским любителям футбола голландский специалист известен в первую очередь по работе с "Зенитом и сборной России.