Виталий Мутко продолжит руководить российским футболом

В Москве проходит заседание исполкома Российского футбольного союза. Вице-премьер российского правительства Виталий Мутко останется во главе организации.

На прошлой неделе "Коммерсант" сообщал в возможной отставке Виталия Мутко с поста президента РФС. В качестве преемника назывался генеральный секретарь оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин. При этом и Мутко, и Сорокин, и первый вице-президент РФС Никита Симонян опровергали информацию о смене руководства.

Как стало известно газете "Спорт-Экспресс" Виталий Мутко остался на посту президента Российского футбольного союза. Мутко был переизбран на эту должность осенью 2016 года.