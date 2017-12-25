Кобзон исключен из экспертного совета Минкульта

Народный артист СССР, первый зампред комитета по культуре Госдумы Иосиф Кобзон исключен из состава экспертного совета Министерства культуры, соответствующий указ подписал глава ведомства Владимир Мединский, передает РИА Новости.

Помимо Кобзона из экспертного совета исключен первый замминистра культуры Владимир Аристархов. Включены в экспертный совет художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков, глава ГИТИС Григорий Заславкий, режиссер Владимир Хотиненко, директор Мосфильма Карен Шахназаров, глава Государственного исторического музея Алексей Левыкин, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе, председатель Союза композиторов Алексей Рыбников.

Кобзон ранее сообщал, что направил письмо на имя Мединского с уведомлением о своем выходе из экспертного совета – народный артист заявил, что не желает мириться с субъективностью принятия решений совета, рассматривающего различного рода поощрения и присвоение званий. Кобзон сказал, что ему стыдно перед своими избирателями. Мединский же, в свою очередь, назвал упреки несправедливыми.