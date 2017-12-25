МЧС предупреждает о сильном ветре с метелью в Москве

Столичный главк МЧС распространил экстренное сообщение о сильной метели и усилении ветра в Москве.

Как передает ТАСС, при этом спасатели ссылаются на тревожный прогноз синоптиков Росгидромета, по данным которых 25 декабря с 17:00 до 21:00 по московскому времени в крупнейшем городе России ожидается сильная метель и усиление ветра с порывами до 12-17 метров в секунду.

Метеорологи также обещают на дорогах и тротуарах гололедицу.

В МЧС напомнили, что возможны повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев, повреждение слабо укрепленных конструкций, приводящее к пробкам на автодорогах и повреждениям машин.

Жителям Москвы и гостям столицы рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. Что касается водителей, то им МЧС напоминает о необходимости значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди едущих автомобилей, избегая резких маневров на дороге.