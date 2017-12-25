Меган Маркл впервые показалась на публике рядом с членами королевской семьи

Невесту принца Гарри американскую актрису Меган Маркл впервые увидели на публике среди прочих членов королевской семьи Великобритании. Маркл вместе с женихом приняла участие в традиционной рождественской службе, которая прошла 25 декабря в церкви Святой Марии Магдалины в поместье Сэндрингем.

36-летняя актриса и принц Гарри прибыли к церкви в сопровождении старшего брата жениха принца Уильяма и его супруги, герцогини Кембриджской Кейт, сообщает Daily Mail. Меган и Кейт, которая в настоящий момент беременна третьим ребенком, впервые оказались рядом на публике с того момента, как о предстоящем бракосочетании принца Гарри было объявлено официально.

На службе также присутствовали сама королева Елизавета вместе со своим супругом принцем Филиппом, а также ее дети — наследник британского трона принц Уэльский Чарльз, герцог Йоркский принц Эндрю и граф Уэссекский принц Эдвард со своими супругами и детьми. У церкви Виндзоров приветствовали несколько сотен местных жителей, заранее собравшихся в этом месте, чтобы увидеть членов королевской семьи. Сообщается, что в этом году собравшихся было больше, чем обычно, именно из-за стремления лицезреть нового представителя семейства в лице Маркл.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится 19 мая 2018 года. Церемония венчания пройдет в часовне Святого Георгия, расположенной на территории Виндзорского замка.