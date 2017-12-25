Бывший футболист, а ныне бомж, будет работать с детской командой "Галатасарая"

Бывший защитник "Арсенала" и сборной Кот д'Ивуара Эмманюэль Эбуэ станет помощником главного тренера Фатиха Терима в "Галатасарае" 34-летнему Эбуэ предложена работа с детской командой.

После развода с женой бывший футболист "Арсенала" Эмманюэль лишился всех средств и крыши над головой. В последнее время он ночевал либо в хостелах, ибо в подземных переходах. По неподтвержденным данным у ивуарица обнаружена ВИЧ-инфекция. Эбуэ был близок к самоубийству.

Фатих Терим, недавно возглавивший "Галатасарай", узнал о тяжелом положении своего бывшего подопечного и предложил ему работу в клубе. В скором времени Эмманюэль приступит к работе с юными футболистами самого титулованного клуба Турции. Кроме того, клуб выделит Эбуэ служебную квартиру в Стамбуле.