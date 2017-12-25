Инженеры создали самую маленькую в мире паровую турбину

"Паровую малютку" представили инженеры Уральского энергетического института УрФУ. Совместная разработка учёных и представителей промышленного сектора региона является самой маленькой в мире паровой турбиной. Она имеет в диаметре полметра, мощность 30 киловатт, работает без топливного масла, что позволяет свести риск возгорания к минимуму, а отсутствие редуктора снижает уровень шума.

По словам Сергея Сарапулова, директора УралЭНИН УрФУ, в будущем турбина ПТМ-30 сможет заменить широко востребованные сегодня в промышленности импортные турбины и снизить негативное воздействие на экологию, обеспечить деревни электричеством.

Также он отметил, что изобретение позволит самостоятельно вырабатывать электроэнергию, причём не только на предприятиях, но и в жилых домах:

Для обогрева среднего коттеджа площадью 300 квадратных метров нужно порядка 15–20 киловатт электрической энергии, — фактически, либо это один большой дом, либо два небольших, сообщается в пресс-релизе.

Использовать турбину можно также на химических, фармацевтических заводах, металлургических предприятиях — внедрение позволит утилизировать избыточный пар с экономической выгодой.

Турбина ПТМ-30 — результат совместной работы инженеров УралЭНИНа, "Уралвагонзавода" и электротехнического альянса "Элта", над разработкой они трудились пять лет.

Добавим, что в Норвегии построят крупнейший в Европе береговой ветропарк.