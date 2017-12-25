Элина против Виталины: в деле Джигарханяна возник новый скандал

Последняя неделя перед Новым годом начинается жарко. Адвокат бывшей жены Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской Элина Мазур отреклась от своей подзащитной. В студии программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" противостояние — Элина против Виталины!

"Я отдаю должное ее уму и своей жестокости. Но соучастницей того, что она делает, быть не хочу. Меня нанимали исключительно для того, чтобы оставить Армена Борисовича ни с чем. И это произошло. Вся ситуация была затеяна для того, чтобы оставить Виталине полностью всю недвижимость и все деньги. Она мне заплатила. В результате развода сильно пожилой человек остался совершенно без ничего – на совершеннейших руинах всего. Всего! Театр разрушен. Я это устроила. Я заработала ей много денег", — признается адвокат Элина Мазур.

После этого Элина Мазур стала не нужна Виталине Цимбалюк-Романовской. И адвокат восприняло произошедшее, как бесчестное, предательское поведение по отношению к себе.

"Легенду о человеке, который не умеет лгать, создала ей я. Виталина, дорогая, не стоит обманывать и предавать людей, потому что никогда не знаешь, как это повернется", – заявила Элина Мазур.

"Мое с Арменом Борисовичем имущество было оформлено несколько лет назад, до нашего брака, после окончания развода Джигарханяна с предыдущей супругой. Оформлением занимались адвокаты в течение двух лет в пользу нашей семьи. Я Армена Борисовича не выгоняла, на развод не подавала, из моей квартиры не выписывала – он до сих пор там прописан. И я его жду дома", — заявила в ответ в студии "Прямого эфира" Виталина.

При этом Виталина заявила, что согласна на диалог с Арменом Джигарханяном, согласна идти на диалог. При этом она подчеркнула, что адвокаты уже сделали шаг навстречу друг другу. Виталина подчеркнула, что Мазур не ее адвокат, а всего лишь представительница по доверенности интересов Цимбалюк-Романовской в суде.

"К имущественным сделкам отношения не имела", — подчеркнула Цимбалюк-Романовская.

При этом она сравнила Элину Мазур по бессмысленности, тупости и дурному моральному запаху с лошадиным крупом, который с утра до вечера показывают по телевизору.

Три недели назад Андрею Малахову предлагали флэшку с компроматом на Мазур. Он предположил, что Мазур выступила с заявлением из-за угроз.

У Виталины три квартиры и много денег, у Армена Джигарханяна – ничего. Армен Джигарханян заявил, что у него сейчас единственное желание – сурово ее наказать.

Кому следует надеть наручники в этой истории, мнения разделились. Немедленно надеть на Элину наручники требует продюсер Андрей Разин. Друг Джигарханяна Марк Рудинштейн считал до недавнего именно Мазур корнем зла в этой истории, но теперь наставивает на аресте Виталины. В ответ Романовская-Цимбалюк кидается на него с кулаками.

Кто настоящий монстр в этой истории – Виталина Цимбалюк-Романовская, Армен Джигарханян, Элина Мазур или нынешний адвокат Виталины Лариса Широкова? Почему спешно по 200 тысяч рублей за раз Виталина снимала в Сбербанке деньги со счетов Джигарханяна? Как Джигарханян изменил завещание, что достанется пасынку актера Степану? Сколько лет жизни "отводила" Джигарханяну Виталина, выходя замуж на престарелого артиста? Есть ли в действиях Цымбалюк-Романовской состав преступления и можно ли привлечь ее за мошенничество? Все ответы – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" 25 декабря.