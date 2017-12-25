Конькобежцы Фаткулина и Румянцев вошли в предварительную заявку на Олимпиаду

Российские конькобежцы Ольга Фаткулина, Александр Румянцев и Артем Кузнецов включены в расширенную заявку участников Олимпиады-2018, несмотря на их пожизненную дисквалификацию МОК за нарушение антидопинговых правил. Союз конькобежцев России надеется, что все ограничения в отношении спортсменов будут сняты.

"Мы подали расширенный состав: там у нас есть и Александр Румянцев, и Ольга Фаткулина, и Денис Юсков, и Павел Кулижников. Мы подали всех ребят как кандидатов на участие в Олимпийских играх. Теперь комиссия вправе сказать, к примеру, уберите этого, этого и этого. Пока на сегодняшний день ничего такого не сказали", — сказала "Р-Спорт" исполнительный директор Союза конькобежцев России (СКР) Ирина Слаутина,. В предварительную заявку попал и отстраненный Кузнецов.

Ольга Фаткулина, Александр Румянцев и Артем Кузнецов были пожизненно отстранены от Олимпийских игр по итогам расследования комиссии Международного олимпийского комитета. Спортсмены оспорят это решение в Спортивном арбитражном суде.



"Если мы говорим про формулировку, которой будет руководствоваться комиссия МОК — о том, что спортсмены, имевшие проблемы с антидопингом, не могут участвовать в Олимпийских играх, то вот именно на эту формулировку сейчас мы и будем подавать иск. Потому что тогда это будет вторым наказанием за одно и то же", — добавила Ирина Слаутина.