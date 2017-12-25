Опубликован список жертв аварии на Славянском бульваре

На официальном портале мэра Москвы опубликован список пострадавших при аварии с автобусом у метро "Славянский бульвар". Стала известна так же фамилия одной из четверых погибших (Михайлова Елена Геннадьевна, 38 лет).

Пострадавшими значатся 11 человек, среди них один несовершеннолетний:

- Бабич Людмила Викторовна, 54 года. ГБУЗ "ГКБ № 67 имени Ворохобова Департамента здравоохранения Москвы" (состояние средней степени тяжести);

— Бузинова Анастасия Андреевна, 16 лет. ГБУЗ "Детская городская клиническая больница № 9 имени Сперанского Департамента здравоохранения Москвы" (состояние средней степени тяжести);

— Дороган Морин Витальевич, 45 лет. Отказ от госпитализации (состояние удовлетворительное);

— Дронова Алена Александровна, 27 лет. ГБУЗ "НИИ скорой помощи имени Склифосовского Департамента здравоохранения Москвы" (состояние средней степени тяжести);

— Калнишка Юрий Алексеевич, 41 год. ГБУЗ "НИИ скорой помощи имени Склифосовского Департамента здравоохранения Москвы" (состояние средней степени тяжести);

— Кузнецов Антон Сергеевич, 20 лет. Отказ от госпитализации (состояние удовлетворительное);

— Лысенко Нина Викторовна, 46 лет. ГБУЗ "Городская клиническая больница имени Боткина Департамента здравоохранения Москвы" (состояние средней степени тяжести);

— Титова Наталья Николаевна, 34 года. ГБУЗ "Городская клиническая больница имени Боткина Департамента здравоохранения Москвы" (состояние средней степени тяжести);

— Тихонов Виктор Владимирович, 58 лет. ГБУЗ "Городская клиническая больница имени Боткина Департамента здравоохранения Москвы" (состояние средней степени тяжести);

— Удалова Людмила Николаевна, 57 лет. ГБУЗ "Городская клиническая больница имени Юдина Департамента здравоохранения Москвы" (ГКБ № 7) (состояние средней степени тяжести);

— Щербаков Виталий Юрьевич, 48 лет. ГБУЗ "НИИ скорой помощи имени Склифосовского Департамента здравоохранения Москвы" (состояние средней степени тяжести).

Между тем, как сообщил "Интерфаксу" директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков, состояние троих пострадавших в этом ДТП тяжелое. Среди госпитализированных в Склиф — двое мужчин и одна женщина.

Днем 25 декабря пассажирский автобус въехал в подземный переход на станции метро "Славянский бульвар". По предварительным данным, у машины отказали тормоза. Версия теракта не рассматривается.