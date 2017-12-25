Глава Чечни завел в Telegram специальный аккаунт

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров завел специальный аккаунт в Telegram, в который любой желающий может написать ему лично.

Об этом Кадыров сообщил общественности в своем аккаунте, подчеркнув, что получал много просьб о том, чтобы он предоставил своим читателям возможность обратной связи.

Ранее сообщалось о том, что после того, как Кадыров был внесен США в черные списки, его официальные страницы в Instagram и Facebook были заблокированы.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал это нарушением международного права и "затыканием ртов". По мнению главы нижней палаты российского парламента, такое решение дискредитирует обе интернет-компании.

В свою очередь, сам Кадыров рассказал, что давно собирался покинуть Instagram и Facebook, но считал, что это неудобно перед друзьями и подписчиками, которых у него в обеих соцсетях было более 4 миллионов.

Он рассказал, что вместо заблокированных аккаунтов завел страницу в чеченской социальной сети Mylistory, которая начнет функционировать после Нового года.