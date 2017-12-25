Лжелечение в кредит: как не попасть в финансовую кабалу

Бесплатное обследование и кредитная кабала: пациенты сети московских клиник попали в сеть в прямом смысле. Они польстились на рекламу, а после диагностики и пугающих терминов оказались в долгах. Как работает методика отъёма денег?

— Понимаете, я верю — люди сидят в белых халатах!

Люди в белых халатах так убедительно рассыпались в медицинских терминах и пугали роковой кончиной, что пенсионерка поверила. Дело оставалось за малым: подписать целительный кредитный договор.

"Они мне стали делать инъекции — лазерное очищение крови, через вену. После этого у меня началась аллергия, я перестала спать, у меня стало чесаться тело. Я пошла к врачу, она мне поставила диагноз, у меня есть справка: аллергический дерматит", — рассказывает Елена Алексеева.

Мы решили проверить на себе, как работает клиника с глобальным названием. Светлое помещение, угодливый сервис. Специально жалуемся на состояние здоровья.

— Нам нужно инъекции делать, вот именно уколами, нужно очищать эту кровь изнутри уже!

Начальная стадия варикоза, клапанная недостаточность, нарушенный кровообмен: чтобы выявить ряд серьезных недугов, корифеям медицины даже анализ крови не понадобился. Абсолютно здоровому и молодому человеку посоветовали "внутрилазерное облучение крови".

За исцеление в итоге нужно выложить 224 тысячи рублей — но возможна скидка. Главное — прямо здесь и сейчас оформить кредит под 13 процентов.

"Диагностика у них какая-то странная! Они просят положить руки на пластины металлические, и ноги тоже, и на компьютере появляется картинка с ужасным результатом. Что практически все больные, что сейчас осталось жить вообще два или три дня!" — рассказывает одна из женщин.

Формально деятельность клиники полностью законна — здесь имеется и лицензия, и договор. Но в юридические конторы каждую неделю массово поступают звонки — тысячи обманутых клиентов ищут помощи.

"Однако используется интенсивная реклама, воздействие на психику пациентов — то есть, уговоры, за которые, к сожалению, в российском законодательстве ответственности нет", — говорит юрист Екатерина Нечаева.

— Видите, что творят!

— А вы не имеете права никуда лезть — это частная территория!

Там, где пару месяцев назад их так радушно принимали, теперь за порог не пускают. Бывшие клиенты GlobalMed пытаются не то чтобы свои деньги вернуть — просто претензии оставить.

— Почему вы не принимаете заявления людей, жалобы?

— Еще раз повторяю — в будний день!

— Человек к вам приходил в будний день!

— Повторяю вам: она не является нашей пациенткой.

По мнению гипнотизёров, в таких центрах, как GlobalMed, работают по меньшей мере виртуозные пиарщики. В психологии этот прием навязывания услуг и влияния на человека называется нейролингвистическим программированием.

"Они используют специальные навыки, то есть, играют на каких-то чувствах. А хитрость заключается, по сути, в обмане — это мошенничество", — говорит гипнолог Геннадий Гончаров.

Чтобы бесплатное обследование не обернулось долговой ямой, специалисты советуют включить так называемый "сторожевой пункт" — то есть, выстроить безопасную психологическая стену и помнить: не каждый, кто в белом халате, есть врач.