КХЛ. "Сибирь" разобралась с "Нефтехимиком"

Начался игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге. Сыграны матчи в Новосибирске, Омске и Астане, где встречались клубы Восточной конференции.

Нижнекамский "Нефтехимик" приехал в Новосибирск в гости к "Сибири" после трех "сухих" побед подряд. Но на этот раз в воротах "Нефтехимика" побывали шесть шайб. "Сибирь" выиграла 6:2. Две шайбы в составе победителей забросил Александр Бергстрем, по разу отличились Артем Артемов, Игорь Левицкий, Патрик Закриссон и Владимир Первушин. В составе гостей шайбы забросили Андрей Нестрашил и Марат Хайрулин. У "Нефтехимика" осталось 79 очков, и он упустил возможность выйти в лидеры Восточной конференции, оставшись на третьем месте. У "Сибири" 60 очков и десятая позиция.

В Омске "Авангард" принимал лидера Восточной конференции казанский "Ак Барс". Гости вели 1:0, и 3:2, но в итоге победа с результатом 5:3 досталась "Авангарду". У победителей две шайбы забросил Илья Михеев, по голу записали на свой счет Кирилл Семенов, Дмитрий Кугрышев и Петр Хохряков. У "Ак Барса" первую шайбу забросил Роб Клинкхаммер, вторую и третью Станислав Галимов. Несмотря на проигрыш "Ак Барс" с 79 очками сохранил первое место на Востоке. У "Авангарда" 73 очка. Будучи лидерами своего дивизиона омичи занимают второе место, при том что у них меньше очков, чем у "Нефтехимика", и "Автомобилиста".

В Астане "Барыс" принимал уфимский "Салават Юлаев". В начале второго периода гости повели в счете после броска Теему Хартикайнена. Эта шайба долгое время оставалась единственной, несмотря на усилия хозяев, не желавших проигрывать в третий раз подряд. В конце третьего "Барыс" снял вратаря и получил гол в пустые ворота. Шайба записана на счет Линуса Умарка. "Салават Юлаев" выиграл 2:0, набрал 67 очков и идет на шестом месте в Восточной конференции. У "Барыса" 62 очка и 8 позиция.