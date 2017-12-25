"Синяя птица" выбрала победителей третьего сезона

24 декабря на телеканале "Россия" завершился третий сезон конкурса "Синяя птица". На грандиозном концерте вместе с финалистами выступили звезды мирового масштаба, а победителями стали балерина Вера Шпаковская, скрипач Матвей Блюмин и джазовое трио: Алиса Рогулина, Евсевий Григоренко и Степан Семенов.

Полтора месяца зрители с воодушевлением следили за проектом "Синяя птица" на телеканале "Россия". Каждую неделю уникальные дети со всей страны удивляли своими талантами: виртуозной игрой на музыкальных инструментах, искусством танца, головокружительными гимнастическими номерами, актерским и ораторским мастерством. Сезон завершился грандиозным концертом.

В финале на одну сцену с финалистами вышли лучшие актеры и музыканты: Василий Лановой, Чулпан Хаматова, Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Сергей Безруков, Елена Яковлева, Александр Семчев, Вячеслав Бутусов, Альбина Шагимуратова, Борис Березовский, Вадим Репин. Звезды мирового масштаба с удовольствием откликнулись выступить с одаренными детьми.

Балерина Вера Шпаковская исполнила мечту многих девочек: ее отметил и пригласил учиться в Академии им. Вагановой сам Николай Цискаридзе. На финальном концерте для Веры играл Рахманинова народный артист России Николай Луганский.

За скрипача Матвея Блюмина болели миллионы телезрителей по всей стране: его игра не оставляет равнодушным никого.

Настоящим открытием стало джазовое трио: пианистка Алиса Рогулина, трубач Евсевий Григоренко и ударник Степан Семенов. Ребята собрались в ансамбль специально для финала, к ним присоединился известный саксофонист Игорь Бутман.

Каждый номер финала поистине уникален. Сестры-близнецы Александра и Анастасия Кулик выполняют в воздухе сложнейшие элементы. Сергей Безруков прочел знаменитый монолог Мюнхгаузена, а музыку из кинофильма играл композитор Алексей Рыбников. Он признался: "Я боялся не попасть в ноты, потому что постоянно смотрел на девочек. То, что они делают – это фантастика".

В номере певицы Карины Антиповой Сергей Гармаш неподражаемо сыграл Снегурочку! Поэт Юрий Энтин был так вдохновлен, что даже сочинил рэп.

В поединке ораторов выбрать лучшего оказалось невозможно. Старшеклассники Андрей Цыдендамбаев из Улан-Удэ и Варвара Вельматкина из Москвы рассуждали на тему "Компромисс". Компромиссное решение приняла и Мария Захарова, которая была приглашена определить лучшего — оба оратора стали победителями и поделили приз от радиостанции "Маяк".

Третий сезон "Синей птицы" подошел к концу, но праздник не заканчивается. Совсем скоро мы снова увидим самых талантливых детей России.

Автор и ведущая конкурса "Синяя птица" Дарья Златопольская: "Безусловно, будет следующий сезон, потому что многое из того, что мы задумали и начали делать, требует своего развития и продолжения. Мы точно не собираемся останавливаться!"

Полный выпуск и все номера финала здесь: http://ptica.tv/episodes/1596413