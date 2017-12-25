Егор Зайцев назначен капитаном хоккейной молодежки

Во вторник в американском Баффало стартует чемпионат мира по хоккею среди молодежных сборных. Сборная России, руководимая Валерием Брагиным, проведет первый матч с командой Чехии.

Капитан сборной назначен защитник Егор Зайцев. Его заместителями станут Никита Макеев и нападающий Михаил Мальцев.

"Для меня большая честь и огромная ответственность быть капитаном на молодежном чемпионате мира. Для всех игроков команды это — главный турнир в карьере. Мы все понимаем и готовы приложить максимум усилий, чтобы порадовать всех болельщиков, которые будут переживать за сборную", — приводит слова Зайцева "Р-Спорт".