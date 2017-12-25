Путин: обе палаты парламента РФ хорошо поработали в 2017 году

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил Федеральное Собрание за огромную работу по законодательному обеспечению жизнедеятельности государства, за работу над бюджетом и быструю реакцию на предложения президента в сфере демографии.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом глава государства заявил на традиционной предновогодней встрече с руководителями обеих палат отечественного парламента.

По мнению президента РФ, представители Совета Федерации и Государственной Думы приняли немало жизненно важных законов в социальной сфере, экономике, внешней политике, в области безопасности страны. Он отметил важную роль СФ и ГД в работе над бюджетом 2018 и двух последующих годов и поблагодарил за совместную работу.

Он отметил, что Кремль не будет ограничивать общение парламентариев разных стран, подчеркнув, что Россия открыта к контактам со всеми, кто хочет с работать вместе.

Путин полагает, что международные контакты сенаторов и депутатов являются своего рода народной дипломатией и такое общение очень важно.