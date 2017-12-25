Виталий Мутко приостановил свою деятельность на посту президента РФС

В Москве продолжается заседание исполкома Российского футбольного союза. Стало известно о приостановке Виталием Мутко своей деятельности на посту главы организации.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", вице-премьер правительства России Виталий Мутко временно приостановил исполнение своих обязанностей на шесть месяцев. На протяжении этого периода работой РФС будет руководить генеральный директор Александр Алаев.

При этом Виталий Мутко сохранил за собой пост руководителя организации. Выборы президента РФС пока не планируется.