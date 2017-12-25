Авария у "Славянского бульвара": взбесившийся автобус в Сколково подавил людей

Серьезная авария в Москве. Днем 25 декабря рейсовый автобус потерял управление и на большой скорости съехал с проезжей части, сбив пешеходов у станции метро "Славянский бульвар". Погибли четыре человека. ЧП произошло в районе одной из самых оживленных магистралей российской столицы. Даже в середине дня здесь много пешеходов. Эвакуировали пострадавших с помощью медицинских вертолетов.

На кадрах видеозаписи хорошо видно, как автобус сначала стоит на остановке, а потом вдруг начинает двигаться, забирая вправо. Автобус смял поручни подземного перехода и устремился вниз. Остановило машину только то, что она не прошла в переход по высоте.

"Мы их выносили в укромные места, чтобы их стёклами не закидали, и не побило всех. Всякое было. Я вот выносил девчонку, лет 13", — рассказывает о пострадавших один из очевидцев произошедшего.

Люди были и в переходе, но еще и в салоне автобуса находились трое пассажиров.

"Спросил: "Через сколько вы тронетесь?". Он говорит: "Через минут 15". Вдруг ни с того ни с сего дает по газам, выезжает на тротуар. Я еще удивился. Думаю: "Чего он на тротуар заехал?". Сразу в переход. И туда. Я в состоянии шока", — рассказывает один из пассажиров взбесившегося автобуса.

Спасатели прибыли на место происшествия уже буквально через несколько минут, но в городе — девятибалльные пробки: пострадавших приходится эвакуировать вертолетами.

Пригородный автобус маршрута №818 "Сколково — Славянский бульвар" остановился только, уткнувшись в козырек перехода.

"Сейчас выясняем причины происшествия. Дал поручение проверить все автобусные парки, контрольные службы по выпуску подвижного состава. Дальше проведем расследование. И, конечно, виновные должны быть наказаны", — заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Очевидно одно — автобус двигался непроизвольно, был неуправляемым, а вот причину этого как раз и предстоит выяснить.

В момент аварии здесь было не так многолюдно. Все-таки обеденное время — не час пик. Но погода плохая: снегопад, гололед и очень ограниченная видимость.

Другим транспортным средствам, впрочем, погодные условия не помешали.

"Наверняка есть какой-то человеческий фактор. Технический фактор, состояние автобуса. Поэтому никак дорожные условия не могли повлиять. Тем более дорожное полотно в это время было чистое", — констатировал заммэра Москвы в правительстве по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Утверждают, что на рейс автобус вышел исправным — машины проверяют по несколько раз в месяц.

"Водитель имеет стаж более тридцати лет. В нашем предприятии работает с 2000 года. Автобус — января этого года. Во второй половине ноября был технический осмотр обслуживания автобуса, что по срокам вполне соответствует. Пробег после технического осмотра — 7 тысяч километров", — отчитался директор одинцовского пассажирского автотранспортного предприятия Николай Катырин.

Водитель — опытный профессионал. Только в подмосковном автобусном парке он отработал 17 лет. Естественно: ежедневный медицинский осмотр, с малейшими признаками опьянения его просто не пустили бы за руль.

"Я подъехал на остановку "Славянский бульвар", это конечная остановка. У меня в салоне было 3 человека, и я посадку должен был ждать еще 15 минут. Сзади подъехал другой автобус, я хотел подвинуться, чтобы уступить ему место. Когда я снялся с ручника, автобус поехал. Я делал все, чтобы остановить, но он не остановился. В автобусе коробка-автомат, поэтому ничего не смог сделать больше", — утверждает 58-летний водитель.

Водитель задержан, его сейчас допрашивают сотрудники правоохранительных органов.

"Со слов водителя, автобус, находясь на остановке, внезапно начал самостоятельно движение. При этом, несмотря на его попытки остановить транспортное средство, тормозная система не сработала. Назначен ряд судебных экспертиз. Расследование продолжается", — пояснила старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ ГСУ Следственного комитета по Москве Юлия Иванова.

Около двухсот спасателей, почти шестьдесят единиц техники, полиция, коммунальщики. Автобус еще нужно было оперативно вытащить из перехода и увезти.

"Всего было извлечено семь человек. Из них четверо, к сожалению, погибли. Также не допущено было возгорание данного автобуса. В настоящее время были проведены работы по извлечению пострадавшего автобуса из пешеходного перехода. В настоящее время операция завершена", — отчитался замначальника главка МЧС России по Москве по государственной пожарной службе Сергей Желтов.

Московские власти обещают, что всем пострадавшим окажут бесплатную медицинскую помощь, а семьям погибших выделят денежные компенсации. Их размер сейчас устанавливается.