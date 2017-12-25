Трагедия, которую не забыть: год назад разбился Ту-154 с музыкантами и журналистами

В России скорбят по жертвам авиакатастрофы над Черным морем, которая произошла ровно год назад. Ту-154 Минобороны России, направлявшийся на авиабазу Хмеймим в Сирии, потерпел крушение сразу после взлета из сочинского аэропорта. Погибли 92 человека. На борту были наши коллеги — журналисты Первого канала, НТВ и телеканала "Звезда", музыканты и артисты ансамбля имени Александрова и Елизавета Глинка (Доктор Лиза). Траурные церемонии — в родных городах погибших, в Сочи, в Москве.

Чайка — символ свободы и полета, вечного полета тех, кто уже не вернется на землю: 8 членов экипажа и 84 пассажира самолета Ту-154. На камне высечены ноты — в катастрофе погиб основной состав Ансамбля песни и пляски имени Александрова. Они летели в Сирию, чтобы поддержать и поздравить с Новым годом российских военных, которые выполняли боевой долг на авиабазе Хмеймим.

Сегодня у подножия стелы заложили капсулу с песком со дна Черного моря, над которым разбился самолет. Почтить память погибших пришли сотни людей — коллеги, сослуживцы и родные. "Вот дочечка у меня, ей исполнилось 10 месяцев 24 декабря, — рассказывает вдова солиста Ансамбля имени Александрова Владимира Халимона Евгения Халимон. – 25-го наш папа погиб, он был как лучик солнышка. С шутками, с прибаутками, добрый, отзывчивый".

Среди телевизионщиков не принято делить на "своих" и "чужих". В авиакатастрофе погибли наши коллеги — журналисты телеканалов НТВ, Первый, "Звезда". "Я помню отчаяние и бессилие тех дней и боль, — говорит генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. — Боль притупилась. Но не прошла. Мы, входя в редакцию каждый день, видим фотографию ребят, которые работали с нами на Первом канале. Они всегда с нами".

"То утро выходного дня, наверное, мы будем вспоминать долго, — добавляет генеральный директор НТВ Алексей Земский. — Вечная им память".

Сегодня в телецентре Останкино открыли мемориальную доску: застывшая в камне рябь Черного моря и крыло самолета Ту-154, на нем — имена девяти журналистов, у подножия — цветы, много цветов — от близких, друзей и коллег. "Они летели туда как летали сотни их коллег, российских журналистов для того, чтобы донести правду об этой войне стране, России и миру, — отмечает заместитель Администрации президента РФ Алексей Громов. — И они с сотнями коллег победили в этой войне. Победили ценой своей жизни".

Правозащитник, врач Елизавета Глинка, тоже была на борту этого самолета. Однажды она сказала: "Мы никогда не уверены в том, что вернемся живыми, потому что война — это ад на земле". Из ада, из-под обстрелов Доктор Лиза вывозила детей. Летела в Сирию уже во второй раз, с медикаментами. Траурная панихида по Елизавете Глинке прошла в храме Спаса Преображения Новодевичьего монастыря.

Черное море сегодня неспокойно. Берег устлан цветами. На расстоянии полутра километров от набережной и разбился Ту-154. Жители Сочи зажигают свечи в память о погибших. Спустя год после трагедии расследование продолжается. Проведены сотни экспертиз, установлено: это был не теракт. Версия взрыва исключена. Самолет рухнул через 70 секунд после взлета и ударился о воду: 92 погибших, тела 12 — так и не были обнаружены. На мемориальном военном кладбище в Мытищах захоронят их личные вещи.