Место передачи пленных между Киевом и Донбассом не разглашается

27 декабря Украина и народные республики Донбасса впервые более чем за год должны обменяться пленными. Соответствующей договорённости 25 декабря в Москве достигли представители Киева, Донецка и Луганска. Переговоры прошли при посредничестве патриарха Кирилла, а саму идею — такого обмена — месяц назад поддержал Владимир Путин. В итоге возможность встретить Новый год дома получат 380 человек.

В тяжелых и затянувшихся переговорах похоже поставлена точка. Обмен пленными будет. Первым к журналистам обращается глава русской православной церкви. Московский патриархат в диалоге между Киевом и Донбассом выполнял роль посредника.

"Выражаю горячую надежду на то что этот первый этап продолжится дальнейшими усилиями по освобождению всех находящихся в заключении. Для Русской православной церкви, это очень важный вопрос, потому что и там и там наша паства и там и там наши люди и я не могу представить, кто еще так сегодня скорбит, как скорбит Русская Церковь в отношении всего того что происходит, когда брат поднимает руку на брата", — сказал патриарх Московский и всея Руси.

Больше самих пленных этого обмена ждут, наверное, только их родственники. Татьяна Зайцева ждёт брата. Год назад он был ранен под Авдеевской промзоной, попал в плен.

"Встречать будем со слезами на глазах, обнимать его с цветами. Всё как положено. Главное, чтобы домой вернулся", — сказала она.

На обсуждение самой возможности обмена и всех деталей ушло больше месяца. Еще в середине ноября лидер общественного движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук обратился к Владимиру Путину с просьбой о содействии.

"Я хочу обратиться к вам с просьбой. Используя ваш авторитет, проявить гуманизм — обратиться к главам непризнанных республик, провести этот обмен как первый этап обмена "всех на всех". Я думаю, это был бы очень серьезный шаг и в реализации Минских соглашениях, и в вопросах мира на Донбассе".

"Я со своей стороны хотел бы тоже просить вас поддержать эту идею, и совместными усилиями, может быть, все мы могли бы осуществить эту замечательную акцию", — поддержал его патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Я сделаю все, что от меня зависит, переговорю с руководством и Донецкой республики, и Луганской республики. Надеюсь, что то, что вы предлагаете, будет реализовано и как можно быстрее", — ответил Владимир Путин.

В итоге Киев согласился передать ополченцам 306 человек, на Украину вернутся 74.Списки уже согласованы.

"Последние условия были обговорены, и 27 числа этого месяца произойдет обмен по формуле 306 на 74. Надеюсь, что украинская сторона придержится тех обещаний, которые дает", — сказал Александр Захарченко, глава ДНР.

"Является отличительным и знаковым то, что в резиденции патриарха произошел этот этап, где мы сняли все вопросы и обменялись утвержденными списками по формуле, которая была названа и готовы провести этот обмен", — заявил Медвидчук.

Готовность передать ДНР и ЛНР пленных ополченцев подтвердила и вице-спикер Украинской рады Ирина Геращенко. В Киеве сейчас прорабатывают логистику и технические детали обмена.

"Мы готовы 27 декабря передать 306 лиц, это дозволено украинским законодательством, дабы освободить 74 украинца, которые сейчас удерживаются на оккупированных территориях. Мы сейчас работаем, чтобы все случилось, не было срыва", — сказала Геращенко.

Последний раз Украина и Донбасс обменивались пленными осенью 2016-го. С момента подписания Минских договоренностей прошло уже почти три года. Но за это время освобождены только полторы тысячи человек с обеих сторон.

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В Луганской тюрьме пленные украинцы ловят любое слово в новостях — мечта каждого оказаться в списках на обмен.

"У меня сын в этом году пошел в первый класс, ему шесть лет исполнилось, пишут мне что я есть в списках, любят меня и ждут , надеются что скоро буду дома", — признался украинский военнослужащий.

Если обмен состоится, новый год будут встречать не в тюрьмах, а у себя дома, с родными и близкими 380 человек. Впрочем, это далеко не все пленные по обе стороны конфликта.

Место и время передачи пленных не разглашаются из соображений безопасности. Известна только дата – 27 декабря.