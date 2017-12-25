Питерский СКА испортил дебют тренеру "Металлурга" Козлову

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сыграно еще три встречи. Обладатель Кубка Гагарина санкт-петербургский СКА выиграл в Магнитогорске у "Металлург" со счетом 4:0.

Виктор Козлов, исполнявший обязанности главного тренера "Магнитки" на протяжении двух месяцев, утром был утвержден в качестве полноправного наставника. Но дебют Козлова был испорчен лидером КХЛ. Все четыре шайбы СКА забросил в третьем периоде. Сергей Широков, Илья Каблуков, Сергей Плотников и Владислав Гавриков обеспечил армейцам выигрыш с результатом 4:0. СКА набрал 114 очков и с огромным отрывом лидирует, как в Западной конференции, так во всех КХЛ. У "Металлурга" 73 очка и пятое место на Востоке.

В Челябинске "Трактор" со счетом 2:0 выиграл у минского "Динамо". В первом периоде отличился Ник Болейн, а в конце третьего периода Линус Виделл отправил шайбу в пустые ворота, установив окончательный счет. У "Трактора" 68 очков и шестое место в Восточной конференции. Минское "Динамо" имеет 58 очков и занимает 10 место на Западе.

Результат 2:0 был зафиксирован в Ханты-Мансийске, где играли "Югра" и "Сочи". Голы Вели-Мати Савинайнена и Войтеха Полака принесли победу хозяевам. "Югра" набрала 36 очков и остается на последнем 14 месте в Восточной конференции. У ХК "Сочи" остались 68 очков и шестое место на Западе.