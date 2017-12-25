Таиланд, Индия, Египет, Украина: где можно заразиться опасными болезнями

В преддверие Нового года москвичи пакуют чемоданы. Соскучившись по теплу и солнцу, тысячи горожан решили встретить праздник на морских курортах. Впрочем, долгожданное путешествие может обернуться и серьезными проблемами — с экзотических пляжей можно привезти не только яркие фотографии, но и непривычные для северных широт болезни. Какие страны в зоне риска, и чего стоит остерегаться?

На фотографиях из Индии — лишь счастливые улыбки. Муж Натальи заболел сразу после возвращения с курорта — слабость, высокая температура. На лечение потратили больше, чем на отпуск. "Реально мы вывозили его на каталке, как для инвалидов, — рассказывает Наталья Киселева. — Он не мог ходить, не мог есть, ослабел".

Диагноз — лихорадка Денге — в этом году в странах Юго-Восточной Азии от нее умерли сотни. У Валентины эта болезнь отняла еще не рожденного ребенка. Из Таиланда ее в критическим состоянии эвакуировали самолетом МЧС.

"Я не знала о том, есть лихорадка Денге, которая передается через комаров, — говорит Валентина Мишенкова. — В страшном сне, ну какой нормальный человек может себе представить замечательную поездку с мужем, узнать о беременности и сразу же там ребенка потерять".

Карта популярных у россиян туристических направлений — это еще и карта распространения опасных инфекций. Этой зимой в зоне риска — Таиланд и Доминикана (там зафиксировали лихорадку Зика), Индия и Вьетнам (высока возможность заразиться малярией), вся Африка и почти вся Южная Америка (там легко подхватить желтую лихорадку).

Дверь от подводной лодки разделяет условно заразную и чистую территории. Отделение особо опасных инфекций в полной готовности — после новогодних каникул ждут наплыва пациентов. Для инфицированных здесь оборудованы автономные боксы. В этом отделении лечат от чумы и холеры, лихорадки Эбола и атипичных форм гриппа. Удивить врачей может лишь место заражения.

"В ноябре месяце у нас в Москве зарегистрировали два случая завоза лихорадки Денге из курортного города Хургада, того места, где этого заболевания никогда не случалось", — отмечает заведующий отделением особо опасных инфекций инфекционной клинической больницы № 1 Мухаммад Сайфуллин.

В этой лаборатории — единственной на Москву и область — определяют, что именно вместе с сувенирами человек привез из экзотической страны. Хотя за болезнью далеко ехать не надо. "Очень неблагоприятная обстановка сейчас и в Европе, и в ближайшей к нам стране — Украине, — сообщает врач-эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. — Это корь. Корь — заболевание вовсе небанальное, оно может быть опасным".

Кстати, если вы подхватили экзотическую инфекцию — страховка не поможет. Это напечатано во всех полисах, правда, мелким шрифтом. "В основном, все тропические заболевания, все виды лихорадки входят в исключения, и обычным страховым полисом не покрываются", — подтверждает директор департамента страхования в туристической индустрии Михаил Челпанов.

Туристам остается лишь строго следовать рекомендациям — перед поездкой делать необходимые прививки, использовать репеленты от насекомых, следить за гигиеной и пить только бутилированную воду.