РФС: лимит на легионеров в чемпионате России останется прежним еще на два года

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин по итогам исполкома организации прокомментировал решение, которое было принято по вопросу лимита на легионеров чемпионата России по футболу. Ранее велись разговоры о том, что лимит будет пересмотрен.

"На ближайшие два года он точно не поменяется с "6+5", – приводит слова Анохина "Спорт-экспресс". – Затем было выдвинуто предложение по семи иностранным футболистам в заявке и на поле. Пока такую инициативу взяли за основу, но пока точного решения не приняли".

При этом о ситуации с лимитом рассказал и Виталий Мутко.

"Года через три мы отменим лимит. Лигой предложено внести понятие "доморощенного игрока" и качественные требования к легионерам. Кроме того, будет введен потолок первой зарплаты для молодых футболистов".

Напомним, что сейчас лимит российской премьер-лиги подразумевает одновременное нахождение на поле шестерых легионеров и пяти российских футболистов.

Также ранее стало известно том, что на исполкоме РФС было принято решение о приостановке деятельности президента РФС Виталия Мутко.