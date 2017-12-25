Чемпионат мира-2018: паспорт болельщика изменит сроки действия

Сроки действия паспорта болельщика (Fan ID), который будет использоваться поклонниками футбола во время чемпионата мира-2018, будут пересмотрены. На данный момент они действуют как в электронном, так и в бумажном виде и срок их службы отличается друг от друга. Теперь же паспорт обоих форматов будет работать в едином режиме.

"Предлагается установить одинаковый период для безвизового въезда зрителей чемпионата на территорию России по персонифицированной карте зрителя как на бумажном носителе, так и в электронной форме, – говорится в сообщении официального сайта правительства РФ. – Этот период будет начинаться за 10 дней до даты проведения первого матча чемпионата и заканчиваться в день проведения последнего матча турнира".

Напомним, что на данный момент по паспорту болельщика электронного образца фанаты могут въехать на территорию Российской Федерации за трое суток до стартовой игры турнира при сроке действия вплоть до дня финального поединка соревнования. В то же время по бумажному варианту Fan ID болельщики могут приехать за 10 дней до дебютного поединка чемпионата мира и 10 дней после финальной игры.

Таким образом, такие изменения сокращают сроки действия бумажного варианта паспорта болельщика, и увеличивают у электронного.