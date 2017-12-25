Чайка дал отповедь руководителю Европарламента Таяни

В письме на имя председателя Европарламента (ЕП) Антонио Таяни руководитель российской Генеральной прокуратуры Юрий Чайка раскритиковал действия ЕП в отношении Кипра.

Как передает телеканал "Россия 24", Чайка расценил, как грубое вмешательство во внутренние дела Кипра обращение ряда депутатов Европарламента к руководству республики, в котором они пригрозили Никосии некими "последствиями" за сотрудничество с Москвой в расследовании дела американского бизнесмена Уильяма Браудера.

Руководитель Генпрокуратуры отметил, что отметил, что подобные "беспардонные" действия недопустимы и являются, по его мнению, попыткой уничтожить не только европейские, но и мировые правовые стандарты.

Чайка считает бездоказательным утверждение, что Кипр оказывает правовую помощь России по якобы по политически мотивированному судебному преследованию основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера за его активное участие в принятии закона "Акт Магнитского".

26 октября 2017 года 17 депутатов Европарламента направили письмо президенту Кипра Никосу Анастасиадесу, в котором выразили обеспокоенность результатами двустороннего сотрудничества российских и кипрских компетентных органов и призвали прекратить его.