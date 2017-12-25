Рождественское исчезновение: Twitter вернул микроблог основателя WikiLeaks

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WikiLeaks 2 часа назад
Рождественское исчезновение: Twitter вернул микроблог основателя WikiLeaksЧитайте нас в Telegram
Twitter в Рождество похищал учетную запись основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Его микроблог в соцсети пропал в ночь на 25 декабря. При попытке зайти на страницу Ассанжа сообщалось, что ее не существует. Позже микроблог появился вновь. Кто удалял твиттер Джулиана Ассанжа — загадка. Это может быть техслужба сервича, сам Ассанж или хакеры.
После восстановления доступа к аккаунту, Джулиан Ассанж уже сделал в нем несколько публикаций, сообщает ТАСС. Всего в Сети микроблог основателя WikiLeaks отсутствовал более 13 часов. Ранее в официальном твиттере ВМС США появилось странное сообщение "Джулиан Ассанж". Вскоре этот текст был удален. Его появление в ВМС США объяснили "случайным нажатием клавиш". Утверждается что пост провисел всего несколько секунд и был удален тем же пользователем, который его ошибочно разместил. "Случайный твит был размещен во время стандартного мониторинга трендовых тем", — извинилось в твите командование ВМС США.
В твиттере WikiLeaks на это сообщение немедленно отреагировали: "Несмотря на странности со стороны ВМС США и Twitter, а также усиленную слежку, положение Джулиана Ассанжа в посольстве (Эквадора в Лондоне) остается неизменным — он заточен без предъявления обвинений, что нарушает два решения ООН, требующие от властей Великобритании освободить его".
Джулиан Ассанж избежал экстрадиции в Швецию, где его обвиняли в "принуждении к сексуальным действиям и домогательствах". Страшно даже не это, а то, что Швеция может выдать интернет-разоблачителя в США, где австралийцу грозит за публикацию секретных материалов американского Госдепартамента либо 35 лет тюрьмы, либо смертная казнь. Ассанж попросил убежище в эквадорском посольстве в столице Великобритании. Обвинения в свой адрес основатель WikiLeaks считает политически мотивированными.
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