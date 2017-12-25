КХЛ. "Лада" оказалась сильнее "Локомотива"

В очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) тольяттинская "Лада" на своем льду принимала ярославский "Локомотив" и одержала победу со счетом 3:1. Два очка в составе хозяев площадки набрал нападающий Игорь Скороходов. Теперь на счету россиянина 12 (7+5) баллов в 32-х поединках за "Ладу".

Счет в игре открыл именно Скороходов, когда за минуту до окончания первого периода сумел поразить ворота Алексея Мурыгина. Однако ярославцы усилиями Александра Кадейкина отыгрались уже во втором периоде спустя девять минут после возобновления игры.

Этот гол стал единственным для "Локо" и в дальнейшем забивали только тольяттинцы – сначала Александр Нестеров вывел свою команду вперед, а затем Денис Зернов с передачи Скороходова поставил финальную точку в матче – 3:1, "Лада" притормаживает "Локомотив".

После одержанной победы подопечные Артиса Аболса набрали в турнирной таблице Восточной конференции 42 очка, что позволяет им занимать предпоследнее, 13-е место. Железнодорожники же с 81 баллом занимают четвертую строчку на Западе.