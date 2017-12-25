В Питере ищут водителя, ранившего шофера автобуса

Полиция устанавливает местонахождение мужчины, находившегося за рулем иномарки, который ранил ножом водителя автобуса в Петербурге.

Как передает РИА Новости, об этом рассказал представитель главного управления МВД по региону.

Полицейский сообщил агентству, что в ходе завязавшегося на Октябрьской набережной конфликта, водитель автомобиля Range Rover выхватил нож и нанес ранение своему оппоненту, после чего скрылся с места преступления.

Все это произошло на глазах детей, которые находились в салоне автобуса. Водитель автобуса в тяжелом состоянии доставлен в больницу, злоумышленника ищут.

После инцидента маленьких пассажиров доставили в администрацию Невского района, сейчас решается вопрос о том, как их развезти по домам.