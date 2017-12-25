Алексей Сорокин: слухи о моем назначении на пост президента РФС ничем не обоснованы

Глава оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин прокомментировал ситуацию со своим возможным назначением на пост президента Российского футбольного союза (РФС) По его словам, такие слухи не соответствуют действительности.

"Эти слухи абсолютно ничем не вызваны, — цитирует Сорокина РИА Новости. – Они не подтвержденные и ни на чем не основанные".

Напомним, что сегодня по итогам исполкома РФС нынешний глава союза Виталий Мутко сообщил о своем временном приостановлении деятельности во главе организации. Сообщается, что пауза в его работе продлится до полугода. Временно исполняющим обязанности назначен Александр Алаев.