КХЛ. ЦСКА одолело "Динамо" в серии буллитов

Игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) завершался в Москве, где "Динамо" в столичном дерби встречалось с ЦСКА. По итогам основного времени матча победителя выявлено не было и лишь в послематчевой серии буллитов подопечные Игоря Никитина одержали верх над динамовцами.

Уже на второй минуте игры усилиями нападающего "бело-голубых" Ивана Игумнова счет был открыт. Но армейцы не сплоховали, и уже через неполные три минуты Мэт Робинсон сначала выровнял положение своего клуба, а за две минуты до конца первого периода Андрей Кузьменко вывел ЦСКА вперед.

Второй игровой отрезок выдался менее голевым, но более упорным – обеими командами был забит один гол, который оказался в активе Игоря Игнатушкина из "Динамо". Третий период не порадовал собравшихся на домашней динамовской арене болельщиков и в основное время был зафиксирован ничейный счет 2:2.

В овертайме команды также не смогли поразить ворота друг друга, и все решилось в послематчевой серии буллитов. Более точными оказались армейские хоккеисты– 3:2, победа ЦСКА.

Победа позволила набрать "красно-синим" 98 очков. Они занимают вторую позицию в Западной конференции, отставая от лидирующего СКА на 16 баллов. "Динамо" имеет в своем активе 69 очков и расположилось на шестом месте.