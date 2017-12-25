В автобусе, въехавшем в переход у "Славянского бульвара", был видеорегистратор

Попавший в аварию на Кутузовском проспекте автобус был оборудован видеорегистратором. Об этом сообщили на странице "Московского транспорта" в Twitter. Видеозаписи изучат правоохранительные органы, чтобы оценить действия водителя автобуса.

В автобусе подмосковного перевозчика Мострансавто, который въехал в подземный переход на Кутузовском просп. был бортовой видеорегистратор, правоохранительные органы изучат видеозаписи и оценят действия водителя — Московский транспорт (@DtRoad) 25 декабря 2017 г.

Как сообщалось ранее, трагедия произошла в Москве днем 25 декабря. Маршрутный автобус потерял управление и выехал на тротуар, сбивая пешеходов. После он въехал в переход у станции метро "Славянский бульвар". В результате аварии по разным данным пострадали от 13 до 15 человек, четверо скончались на месте, передает агентство "Интерфакс".