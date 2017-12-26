США и Китай откроют горячую линию для обмена разведданными о КНДР

Америка и Китай планируют открыть горячую линию для обмена информацией по ситуации на Корейском полуострове и реализации санкций против Пхеньяна. Об этом сообщает южнокорейская газета JoongAng Daily. Горячую линию будут использовать для обмена разведданными о КНДР между военными ведомствами двух стран, пишет издание. Кроме того, она может служить "прямым каналом связи по военной линии на случай кризиса".

Газета цитирует американского министра обороны Джима Мэттиса, который заявил, что "над Корейским полуостровом собираются грозовые облака", и отмечает растущую вероятность военного конфликта.