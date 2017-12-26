Олег Васнецов станет новым послом России в Молдавии

Новым послом России в Молдавии станет Глава департамента по связям с субъектами федерации, парламентом и общественными объединениями МИД России Олег Васнецов. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в двух странах.

На посту российского посла Васнецов сменит Фарита Мухаметшина, которому в конце января исполнится 71 год. Этот возраст превышает предельный для госслужбы.

Новый посол работает в МИДе с 1975 года. Владеет тремя языками: английским, французским и болгарским. Он работал в департаменте по культурным связям и делам ЮНЕСКО и департаменте по связям с регионами России, парламентом и общественными объединениями, а также в посольствах в Софии, Париже и Киншасе.

Васнецов отправится в Кишинев в марте 2018 года, сообщает газета.